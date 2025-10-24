Недялко Москов: Елитен съдия свири 100:0 в полза на Марица (Пловдив), „наградиха“ го с наряд за мач от Efbet Лига

Утре едноименния тим Несебър гостува на Розова долина (Казанлък) в Мъглиж. Срещата е от 14-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу един от най-силните отбори. Води го добър треньор Атанас Апостолов, чиято работа много харесвам. Хубаво е, че няма да гостуваме в Казанлък и, че мача ще се играе на неутрален терен. Трябва да победим, ако искаме да останем на първото място.

Искам да отправя един апел. Нека съдиите да не се превръщат в главни действащи лица и да предрешават мачове. Да отсъждат безпристрастно случващото се на терена. Да оставят футболистите с играта си да решат кой е по-добър. Да, пак ще има съдийски грешки, но те ще са неволни грешки, грешки на растежа. Първо гледам нашия отбор и едва след това обръщам внимание на съперниците. Именно за това преди няколко дни за първи път от началото на сезона си наложих да изгледам мач на Марица (Пловдив). Става въпрос за двубоя му с Гигант (Съединение). Въпросният мач ръководеше Кристиян Колев, съдия от Efbet Лига. Работата му в този двубой, е първо обида за футбола и след това за футболните клубове. Защо го направи, не намирам обяснение. Чух различни версии като причини за действията му. Някои от тях абсурдни и много грозни. Не искам да вярвам. И сега е получил наряд за мач от Efbet Лига. Вероятно това е награда за него, че свири 100:0 в полза на Марица (Пловдив) в срещата с Гигант (Съединение). Подобна подкрепа не е от полза на Марица (Пловдив), защото заблуждава, че имат добър отбор. Като се изкачим в професионалния футбол, изпадаме от него още на следващия сезон, както се случи и с нашия Несебър. Така е, защото не играем истински мачове. Има други начини отборите ни да станат по-силни, вместо да се търси помощ от съдиите. Трябва да се намали броят на отборите в Югоизточната Трета лига, за да има истинска конкуренция. От началото на сезона, в пет, шест от двубоите, които изиграхме, нямаше удар към нашата врата. Каква е ползата от мач, който печелим с 6:0, 7:0, 8:0 …“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

