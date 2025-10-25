Ще си изпати ли Съндърланд от силната форма на Челси?

Челси и Съндърланд ще се изправят един срещу друг на "Стамфорд Бридж" в мач от 9-ия кръг на Премиър лийг. Срещата започва в 17:00 часа, като главен съдия ще бъде Андрю Мадли.



Двата отбора се намират в близки позиции в класирането, което обещава интересен сблъсък между лондончани и "черните котки" в борбата за място в топ 6.

Челси е в отлична форма с четири последователни победи във всички турнири. "Сините" разгромиха Аякс с 5:1 в Шампионската лига, преди това надделяха над Нотингам Форест като гост с 3:0 и победиха Ливърпул с 2:1 на "Стамфорд Бридж". Отборът на Енцо Мареска записа и успех с 1:0 срещу Бенфика, като единственото поражение в последните пет мача дойде от Брайтън с 1:3.



Съндърланд също показва добра форма с две победи, две равенства и една загуба в последните пет мача. "Черните котки" победиха Уулвърхамптън с 2:0, загубиха от Манчестър Юнайтед с 0:2, а преди това записаха победа над Нотингам Форест с 1:0 и две последователни равенства - 1:1 с Астън Вила и 0:0 с Кристъл Палас.

Челси и Съндърланд се намират в изключително близки позиции в класирането на Премиър лийг, като и двата отбора имат по 14 точки след 8 изиграни мача. Лондончани заемат 5-о място с голова разлика 16:9, докато "черните котки" са на 7-а позиция с голова разлика 9:6.



Интересното е, че Съндърланд има по-добра защита с едва 6 допуснати гола, но Челси е значително по-резултатен в нападение с 16 отбелязани попадения. Победа за който и да е от двата отбора в този мач би могла да го изстреля към зона "Шампионска лига", особено ако някои от отборите над тях се спънат в този кръг.

Челси влиза в мача с повишено самочувствие след убедителната победа с 5:1 над Аякс в средата на седмицата. Енцо Фернандес продължава да бъде ключова фигура в средата на терена за "сините", като аржентинецът вече има 3 гола в първенството.



За гостите Уилсон Исидор е основната заплаха в нападение с 3 гола в първенството досега. Съндърланд разчита на стабилната си защита, която е допуснала само 6 гола в 8 мача, което ги прави един от отборите с най-малко допуснати голове в Премиър лийг.

Последният път, когато Челси и Съндърланд се срещнаха, беше на 21 май 2017 г. на "Стамфорд Бридж" в мач от 38-ия кръг на Премиър лийг. Тогава Челси постигна убедителна победа с 5:1. Хавиер Манкийо даде ранно предимство на гостите в 3-тата минута, но Вилиан изравни в 8-ата. През второто полувреме Еден Азар (61'), Педро Родригес (77') и Миши Батшуай с два гола в 90-ата минута оформиха крайния резултат.



Интересното е, че в последните 5 срещи между двата отбора Челси има 4 победи, а Съндърланд - 1.

