  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Делап поднови тренировки с Челси

Делап поднови тренировки с Челси

  • 24 окт 2025 | 13:30
  • 266
  • 0
Нападателят на Челси Лиъм Делап, който получи контузия още в мача с Фулъм в края на август, е подновил тренировки със “сините” и най-вероятно ще се завърне в игра през следващата седмица. Това разкри на днешната си пресконференция Енцо Мареска преди утрешното домакинство срещу Съндърланд.

"Нямаме нови контузии. Лиъм Делап взе участие във вчерашната тренировка за първи път. Няма да бъде на разположение за утре, може би за следващата седмица. Би могъл да бъде в състава за мача за “Карабао Къп” срещу Уулвърхамптън.

Имаме 24 или 25 играчи, но само 11 могат да започна. Откакто съм тук, показах, че можем да променяме играчите в стартовия състав. Когато не играят, не са щастливи, но те знаят, че не могат да играят във всеки мач.

Гледам Съндърланд от миналия сезон, когато дойде новият мениджър. Те играят добър футбол, физически са здрави. Харесва ми как правят нещата. В Премиър лийг няма лесен мач.

