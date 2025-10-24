Популярни
  3. Николай Кънчев: Един от най-трудните ни мачове

Николай Кънчев: Един от най-трудните ни мачове

  • 24 окт 2025 | 08:32
  • 282
  • 0

Бенковски (Исперих) играе утре в Тервел с местния Септември. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Победител в последното първенство, а в настоящото е отново в битката за първото място. Това говори достатъчно за възможностите на противника. Септември е най-сработения и опитен отбор в групата. Заключението – предстои един от най-трудните ни мачове. Не се плашим. Имаме си шансове за добър резултат. Имаме потенциал да го постигнем. Очаквам надиграване и хубав мач“, коментира пред Sportal.bg треньорът на Бенковски Николай Кънчев.

