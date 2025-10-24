Геша: Прогресират

Септември (Тервел) приема утре Бенковски (Исперих). Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Съперникът направи сериозна селекция преди началото на сезона. Има качествени футболисти. Движи се възходящо. Имат големи амбиции. Ще е много труден мач за нас. Вярвам обаче в потенциала на нашите футболисти. Благодарение на него направихме поредица от силни игри през последните два сезона. Ако го покажем и в предстоящия двубой, ще се радваме след него“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.