Перес: Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул

Серхио Перес е един от гостите на Гран При на Мексико Сити, като сънародниците му нямат търпение да го видят отново на стартовата решетка догодина с болид на Кадилак.

А мексиканецът коментира особеностите на Ред Бул и колко важен фактор е Макс Верстапен в тима, с който нидерландецът спечели успехите си във Формула 1.

„Не обичам да критикувам пилотите, които са карали за Ред Бул – обясни Перес пред Sky Sports F1. – Най-малкото защото и аз бях в тази позиция. Знам с какво трябва да се справи всеки един пилот, който се състезава за Ред Бул.

„Аз успях да оцелея, Ред Бул е много трудно място. Много е трудно да си съотборник на Макс, но когато става въпрос за Макс и Ред Бул, то тогава се получава нещо, което хората извън тима не могат да разберат.

„Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул.“

