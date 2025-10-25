Популярни
Перес: Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул

  • 25 окт 2025 | 15:02
  • 221
  • 0

Серхио Перес е един от гостите на Гран При на Мексико Сити, като сънародниците му нямат търпение да го видят отново на стартовата решетка догодина с болид на Кадилак.

А мексиканецът коментира особеностите на Ред Бул и колко важен фактор е Макс Верстапен в тима, с който нидерландецът спечели успехите си във Формула 1.

Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико
Защо пилотите на Макларън трябва да са все по-бързи в Мексико

„Не обичам да критикувам пилотите, които са карали за Ред Бул – обясни Перес пред Sky Sports F1. – Най-малкото защото и аз бях в тази позиция. Знам с какво трябва да се справи всеки един пилот, който се състезава за Ред Бул.

„Аз успях да оцелея, Ред Бул е много трудно място. Много е трудно да си съотборник на Макс, но когато става въпрос за Макс и Ред Бул, то тогава се получава нещо, което хората извън тима не могат да разберат.

„Няма пилот, който да оцелее срещу Макс в Ред Бул.“

Оскар Пиастри призна, че е изненадан от възраждането на Верстапен и Ред Бул
Оскар Пиастри призна, че е изненадан от възраждането на Верстапен и Ред Бул
 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Снимки: Gettyimages

