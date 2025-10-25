Колко време ще трябва на Аспинал да приключи Ган

Том Аспинал ще направи първата защита на безспорната си титла в тежка категория срещу Сирил Ган на UFC 321 в Абу Даби тази събота вечер.

Шампионите и претендентите се справиха с кантара преди UFC 321

Манчестърецът Аспинал беше повишен от временен до безспорен шампион през юни, след като американецът Джон Джоунс се оттегли от спорта, а после поднови кариерата си.

Аспинал ще победи със събмишън, смята бивш шампион на UFC

32-годишният британец прекара 19 месеца като временен шампион, очаквайки мач с Джоунс, който така и не се осъществи. Когато срещата с Ган беше потвърдена преди три месеца, той насочи изцяло вниманието си към французина.

Аспинал ще се окаже твърде силен за Ган

Сирил Ган (35 г.), бивш временен шампион, ще се опита за първи път да спечели безспорната титла. Въпросът е: кой ще излезе победител в събота и ще постави началото на нова ера в тежката категория на UFC?

Прогнози на бойци и анализатори пред "Би Би Си":

Макензи Дърн – претендентка за титлата в категория „сламка“

„Ще бъде страхотен мач. Не мисля, че ще стигне до петия рунд. Според мен Том Аспинал ще спечели – с борба, сила и мощ в ръцете си. Той е опасен боец.“

Прогноза: Аспинал

Александър Волков – бивш съперник и на двамата

„Аз съм най-лошият човек за прогнози – винаги греша. Но ако ме питате, мисля, че Том Аспинал има повече шансове да спечели. Изглежда все по-добър. Но Ган може да го вкара в трудна ситуация в късните рундове. Все още не сме виждали Том в петрундов мач. Ган е добър противник, движи се отлично, избягва удари и работи върху борбата си. Но на хартия Аспинал изглежда по-пълен боец.“

Прогноза: Аспинал

Крис Барнет – тежка категория на UFC

„Аспинал има толкова много оръжия. Гледал съм го да се бие с най-силните мъже на планетата, да тренира с най-добрите джу-джицу бойци. И се питаш – къде са му слабостите? При Ган сме ги виждали. Сигурен съм, че не е стоял със скръстени ръце, но опитът на Том ще направи разликата.“

Прогноза: Аспинал

Лора Санко – анализатор и коментатор на UFC

„Ако Ган успее да използва движението си така, както се очаква, може да видим мач, който да стигне не само след първия, но и след втория, третия и дори петия рунд. Интересно ще е ако Ган успее да бъде труден за уцелване, как ще реагира Том? От друга страна – колко подвижен може да бъде един гигант в октагона? Ако Том успее да го свали и хване, може да видим нещо като мача му срещу Джон Джоунс. И двете възможности са реални. Смятам, че Ган е най-сериозното предизвикателство за Аспинал в момента, заради своята атлетичност.“

Мейсън Джоунс – лека категория, UFC

„Три минути. Том Аспинал ще го приключи за три минути. Ако искате да заложите – направете го. Три минути.“

Прогноза: Аспинал

Алфи Дейвис – шампион от PFL 2025 (лека категория)

„Мисля, че Том ще спечели убедително. Ган е добър атлет, но борбата му винаги е изоставала. Той е техничен боец в стойка, но Том има стабилна база и страхотен екип зад себе си. Трябва да е лесна победа – но все пак това е бой, всичко може да се случи.“

Прогноза: Аспинал

Алекс Перейра – шампион в полутежка категория на UFC

„Труден мач. Том е завършен боец, но мисля, че е свикнал с агресивни съперници. Ган обаче ще се движи много, ще е по-предпазлив и това може да го изнерви. Първи, втори, трети рунд – може би Том ще има проблем да го намери. Ще бъде различен мач.“

Прогноза: Неутрална

Кайо Борейо – средна категория на UFC

„Много добър мач. Аз съм раздвоен, защото ако говорим за доминация, Том Аспинал доминира над всеки. Нокаутира всички. Но от другата страна имаме Ган – той е срещал съперници, с които Том още не се е сблъсквал. И има опит да задържи мача след първия рунд, нещо, което Том не е правил често. Давам го 50 на 50, но мисля, че Ган може да използва опита си и да вземе пояса.“

Прогноза: Ган

Фейбиън Едуардс – шампион от PFL 2025 (средна категория)

„Мисля, че Аспинал ще спечели. Ган не беше активен в ММА през последната година – снимаше филм, докато Том тренираше, очаквайки Джон Джоунс. Том има и инерция – вече е шампион, има самочувствие и ще го покаже в клетката. Залагам на нашето момче Том.“

Прогноза: Аспинал

Джош Падли – британски боксьор (суперпухка категория)

„Избирам Аспинал. Ган е бил в много големи мачове, но все не успява да стигне до върха. Аспинал е човекът, когото всички искаха да видят срещу Джон Джоунс. Той е в серия и има импулс зад себе си.“

Прогноза: Аспинал

Общо прогнози:

Аспинал: 7

Ган: 1

Неутрална: 1 (на Перейра)

Повечето бойци и анализатори вярват, че Том Аспинал ще запази титлата си и ще направи силно начало на новата ера в тежката категория на UFC.