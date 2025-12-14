Капе, Вайехос и други двама си заслужиха бонуси на последната UFC гала за годината

След последната си галавечер за годината в Лас Вегас UFC раздаде четири бонуса.

Четирима бойци си тръгнаха с по 50 000 долара допълнително за своите впечатляващи представяния в UFC Apex след събитието UFC on ESPN 73. Вижте кои са победителите.

Мач на вечерта: Стивън Асплунд срещу Шон Шараф

Стивън Асплунд (7-1 MMA, 1-0 UFC) направи своя дебют в UFC незабравим в сблъсъка си с Шон Шараф (4-2 UFC, 0-2 UFC). Новодошлият боец в тежка категория демонстрира изключителна издръжливост и агресивна игра с голям обем удари, които надделяха над Шараф и доведоха до технически нокаут във втория рунд. Шараф накара Асплунд да се потруди сериозно във втория рунд, но именно тогава дебютантът успя да намери пътя към победата. И двамата бойци си тръгват с първите си бонуси от UFC, осигурявайки си допълнителни средства за празниците.

Представяне на вечерта: Кевин Вайехос

Кевин Вайехос (17-1 MMA, 3-0 UFC) завърши дебютната си година в организацията с категоричен завършек срещу Гига Чикадзе (15-6 MMA, 8-4 UFC) в основния подгряващ мач на вечерта. Преди тази среща Чикадзе никога не беше губил с нокаут, което прави този бонус още по-сладък за Вайехос. Той се би три пъти през 2025 г., като започна годината с успех над Сеунг У Чой и я завърши с първия си бонус, спечелен благодарение на бруталния нокаут с удар с въртящ се юмрук.

Представяне на вечерта: Манел Капе

Последният двубой за 2025 г. не продължи след първия рунд, след като Манел Капе (22-7 MMA, 7-3 UFC) свали и довърши Брандън Ройвал (17-9 MMA, 7-5 UFC) с безпощаден десен прав. Този завършек може да изстреля Капе към следващата възможност за титлата в категория муха. За усилията си той си тръгва и с третия бонус в своята кариера в UFC.

