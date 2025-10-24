Популярни
  Бойни спортове
  2. Бойни спортове
  Шампионите и претендентите се справиха с кантара преди UFC 321

Шампионите и претендентите се справиха с кантара преди UFC 321

  • 24 окт 2025 | 21:48
  • 80
  • 0
Шампионите и претендентите се справиха с кантара преди UFC 321

Том Аспинал, Сирил Ган, Макензи Дърн и Вирна Жандироба са готови за своите шампионски сблъсъци на UFC 321, след като успешно преминаха официалния кантар.

В главната битка на вечерта, която ще се проведе в събота Том Аспинал ще защитава титлата си в тежка категория срещу Сирил Ган. На официалното претегляне в петък сутринта в Абу Даби Аспинал закова кантара на 115.6 килограма, докато Ган тежеше 112.6 кг., с което двубоят им беше официално потвърден.

Макензи Дърн и Вирна Жандироба показаха еднакво тегло от точно 52.1 кг.. Двете ще се бият за вакантната титла в категория „сламка“, освободена от Жан Уейли. Китайката ще се изправи срещу шампионката в категория „муха“ Валентина Шевченко на UFC 322 на 15 ноември.

Въпреки това, денят не беше изцяло позитивен, тъй като двама бойци не успяха да покрият лимита на своите категории. Азат Максум от категория „муха“ се оказа с килограм и половина по-тежък от лимита на дивизията. Хосе Делгадо пък тежеше с триста грама над лимита за категория „перо“ за срещата си с Натаниел Ууд.

Двубоят между Максум и Рапосо ще се проведе в междинна категория, като Максум ще бъде глобен с 30% от своя хонорар. Срещата межд Ууд и Делгадо също ще се състои, като Delgado ще се раздели с 20% от заплащането си като наказание.

Sportal.bg ще отразява в реално време бойната галавечер в Абу Даби. Началото на битките от основната бойна карта е 21:00 часа.

