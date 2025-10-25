Аспинал ще победи със събмишън, смята бивш шампион на UFC

Том Аспинал ще постигне победа с приключване на UFC 321, но тя няма да дойде чрез удари срещу Сирил Ган този уикенд – според бившият шампион на UFC Майкъл Биспинг, който анализира събитието в своя личен YouTube канал.

Графа (прякорът на Биспинг) винаги е говорил високо за Аспинал, но този път не е съгласен с букмейкърите, които поставят шампиона в тежка категория като толкова изявен фаворит, че очакват едностранен бой.

Разсъждавайки върху първата защита на безспорната титла от страна на Аспинал, след като той вече защити временния пояс през юли, Биспинг каза:

„Това ще бъде зрелищен мач. Не мисля, че ще е еднопосочна улица, както беше с повечето опоненти на Том. Ган със сигурност е научил уроците си от загубите срещу Джон Джоунс и Франсис Нгану. Той знае, че има слабости и пропуски, които трябва да запълни.

В крайна сметка все пак мисля, че Том Аспинал ще свърши работата. Победата ще е с приключване — вероятно с предаване на съперника. Ако искате да заложите на победа с приключване, бих казал, че ще е граунд енд паунд."

Том Аспинал е изцяло съсредоточен върху двубоя със Сирил Ган, но не пренебрегва възможностите, които ще се открият пред него, ако постигне желаната победа в Абу Даби.

Следващият му съперник почти сигурно ще бъде определен от друг ключов мач в подглавната карта на 25 октомври.

„Каквото реши UFC. Ясно е, че ще направят победителят между мен и Ган срещу победителя от Волков и Алмейда. Не като отборен мач, разбира се — просто победител срещу победител. Това според мен ще бъде следващият двубой за титлата в тежка категория", каза Аспинал по темата.

Ако англичанинът победи този уикенд, двубой с Александър Волков би бил реванш, докато среща с Жайлтон Алмейда ще бъде ново предизвикателство.

Аспинал изглежда решен да бъде активен шампион, след като дивизията прекара дълъг период на застой под "управлението" на Джон Джоунс, който в крайна сметка се оттегли, без да обедини титлата срещу Аспинал.