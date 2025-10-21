Аспинал ще се окаже твърде силен за Ган

Том Аспинал получава подкрепата на един от най-известните британски бойци преди UFC 321.

Аспинал ще направи първата защита на титлата си срещу бившия претендент Сирил Ган в главния мач на UFC 321, който ще се проведе тази събота в „Етихад Арена“ в Абу Даби. Според ветерана на UFC и бивш претендент за титлата в Bellator Майкъл Пейдж, Аспинал просто е „твърде добър“ за Ган и ще се утвърди като крал на тежка категорията за години напред.

„Фен съм и на Сирил Ган“, казва Пейдж пред TNT Sports. „Но имам усещането, че Том Аспинал е следващото поколение от онова, което видяхме при Джон Джоунс – доминация, с която той превзе дивизията си. Чувствам, че същото ще се случи и с Том. Подобен стил в тежка категория досега не сме виждали. Да, и Ган има известна подвижност, но не мисля, че притежава същата експлозивност и мощ, които има Аспинал, както и неговата борба – макар че вероятно няма да я видим в този двубой. Според мен Том може да спечели с нокаут.“

32-годишният Аспинал бе обявен за безспорен шампион в тежка категория през юни, след като Джон Джоунс освободи титлата. Преди това Аспинал бе временен шампион в продължение на 19 месеца, след като победи Сергей Павлович с нокаут в първия рунд на UFC 295. По-късно той защити пояса си срещу Къртис Блейдс, също с нокаут в първия рунд, на UFC 304.

Очакваше се Аспинал и Джоунс да се срещнат в дългоочакван обединителен мач за титлата, който изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт дори „гарантира“, че ще се състои през годината – но битката така и не се реализира.

Сега вниманието е насочено към това дали Аспинал може да надмине представянето на Джоунс срещу Ган. Припомняме, че през март 2023 г. Джон Джоунс събмитна Сирил Ган в първия рунд (2:03 минути), за да спечели овакантената титла на Франсис Нгану.