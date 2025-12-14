Популярни
Вход / Регистрирай се
Тервел Пулев за неочаквана среща в Дубай: Чест му прави!

  • 14 дек 2025 | 13:11
  • 935
  • 0

Тервел Пулев използва социалните мрежи, за да сподели за неочаквана среща в Дубай покрай битката на брат му Кубрат с Мурат Гасиев.

Тервел Пулев: Брат ми беше като професор до момента на нокаута
Тервел Пулев: Брат ми беше като професор до момента на нокаута

Пулев е бил потърсен и поздравен от своя последен противник Роли Ламбърт, когото победи на 30 март с единодушно съдийско решение в "Арена София". Камерунецът вкара много "мръснишки" удари в изключително тежката битка, а това подразни тогава Тервел.

"Чест прави на Роли Ламбърт, че беше настоятелен и успя да ме намери в Дубай, дойде и ми стисна ръката.

След повече от година и половина от нашия мач, изигран през март 2024 година, той намери желание и смисъл да се обади и да се съобрази с моя график, за да успеем да се видим.

Самият Роли призна, че е бил мач, изпълнен с "много мръсна игра" (главно от негова страна).

Тервел Пулев измъкна победата в кървава битка
Тервел Пулев измъкна победата в кървава битка

Също каза, че не е могъл да ми стисне ръката след мача, защото съм бил много ядосан. Отново стигам до извода, че спортът ражда приятелства за цял живот, независимо от разстоянието на континентите, културата, расата, а врагове могат да бъдат приятели впоследствие, чрез силата на спортното съревнование, честта и достойнството.

Благодаря на Роли, истински!", пише Тервел.

