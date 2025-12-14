Популярни
  Бъкли отправи предизвикателство към Чимаев за 50 000 долара

Бъкли отправи предизвикателство към Чимаев за 50 000 долара

  • 14 дек 2025 | 13:04
Боецът на UFC Хоакин Бъкли отправи примамливо предложение към шампиона в средна категория Хамзат Чимаев.

По-рано тази година Чимаев спечели титлата в UFC демонстрирайки превъзходство в борбата и контрола на земя срещу Дрикус дю Плеси. Очаква се следващият му съперник да бъде Насурдин Имавов.

В скорошно видео от тренировка Чимаев показа своите умения в стойка, което очевидно е провокирало Бъкли. В петък той отправи предизвикателство към чеченеца чрез своя профил в Instagram.

„Човече, цялото това удряне, само за да потърсиш събаряне в първите пет секунди на битката, е луда работа. Така че, виж, Хамзат, ето какво ще направя за теб: ако успееш да останеш на крака един рунд, само на крака, и не използваш борбата си, ще ти дам 50 000 долара. О, правилно ме чу, 50 000 долара. А във вашата страна, в рубли, това колко е, около 3 милиона? Знаеш, че това са добри пари за вас“, заяви Бъкли.

„И познай какво, Насурдин, ако успееш да отговориш на това, значи стават 100 000 долара. Така че, Хамзат, вземи парите или продължавай да показваш, че си страхливец, като използваш борбата си в първите пет секунди.“

Бъкли, който преди се състезаваше в средна категория, често е отправял предизвикателства към Чимаев, но до мач между тях така и не се стигна. През 2023 г. Бъкли се завърна в полусредна категория, където записа серия от шест поредни победи, преди да бъде спрян от Камару Усман по-рано тази година на събитието UFC Atlanta.

