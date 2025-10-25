Кими Антонели: Най-добрият ми петък от много време насам

Андреа Кими Антонели имаше много позитивни петъчни тренировки преди Гран При на Мексико Сити, в които даде едно второ и едно трето време, въпреки че в началото на втората сесия той беше препънат от дребни проблеми със задвижващата си ситема.

Frustration for Kimi Antonelli as he gets a little too close for comfort to Liam Lawson at the hairpin! 😬#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/EP4ygHTyZY — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

Те обаче бяха отстранени доста бързо от механиците на Мерцедес и това позволи на италианецът да завърши цялата си програма за деня. В неговия край Антонели говори пред медиите и заяви, че това е бил неговият най-добър петък от много време насам. Младокът също така сподели своята надежда силното темпо от вчера да се пренесе в квалификацията днес и състезанието утре.

„Беше добър петък, може би най-добрият петък, който съм имал от много време насам. Мисля, че първата тренировка беше страхотна, втората беше малко по-зле, тъй като аз направих малко промени по настройките, които подобриха по един начин колата, но я влошиха по друг. Ние събрахме много данни от тези две сесии.



„В началото на втората тренировка имах дребен проблем с двигателя, който промени моя план. Всичко беше малко прибързано, но все пак ние успяхме да изпълним нашата програма и да направим всички обиколки, които ни бяха нужни, което е най-важното, при това бяха бързи обиколки.



„Ще бъде хубаво да сме в челото и в съботата, темпото ни изглежда добро. Но, разбира се, съботата ще е нов ден. Пистата ще еволюира и ще е важно аз да еволюирам с моето каране и с колата“, обясни Антонели.

Снимки: Gettyimages