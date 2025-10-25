Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия

  • 25 окт 2025 | 10:40
  • 322
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия

С победата си в спринта в Малайзия Франческо Баная си върна третото място в генералното класиране в MotoGP, в което той има аванс от само точко пред своя сънародник Марко Бедзеки.

Пред двамата италианци на първите две места са братята Марк и Алекс Маркес, които вече си гарантираха историческия двоен триумф в MotoGP през 2025 година. Това стана днес, тъй като след второто си място на „Сепанг“ Алекс Маркес вече има аванс от 102 точки пред Баная при оставащи 99 до края на сезона.

Баная взе реванш от "Сепанг" с категорична победа в спринта в Малайзия
Баная взе реванш от "Сепанг" с категорична победа в спринта в Малайзия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия:

  1. Марк Маркес – 545 точки

  2. Алекс Маркес – 388

  3. Франческо Баная – 286

  4. Марко Бедзеки – 285

  5. Педро Акоста – 239

  6. Фабио Ди Джанантонио – 216

  7. Франко Морбидели – 213

  8. Фермин Алдегер – 190

  9. Фабио Куартараро – 170

  10. Раул Фернандес – 146

  11. Йоан Зарко – 130

  12. Брад Биндър – 126

  13. Лука Марини – 120

  14. Енеа Бастианини – 97

  15. Жоан Мир – 77

  16. Ай Огура – 73

  17. Маверик Винялес – 72

  18. Джак Милър – 66

  19. Алекс Ринс – 60

  20. Мигел Оливейра – 36

  21. Хорхе Мартин – 34

  22. Пол Еспаргаро – 23

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 6

  27. Алейш Еспаргаро – 0

  28. Микеле Пиро – 0

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg

