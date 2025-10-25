С победата си в спринта в Малайзия Франческо Баная си върна третото място в генералното класиране в MotoGP, в което той има аванс от само точко пред своя сънародник Марко Бедзеки.
Пред двамата италианци на първите две места са братята Марк и Алекс Маркес, които вече си гарантираха историческия двоен триумф в MotoGP през 2025 година. Това стана днес, тъй като след второто си място на „Сепанг“ Алекс Маркес вече има аванс от 102 точки пред Баная при оставащи 99 до края на сезона.
Баная взе реванш от "Сепанг" с категорична победа в спринта в Малайзия
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия:
Марк Маркес – 545 точки
Алекс Маркес – 388
Франческо Баная – 286
Марко Бедзеки – 285
Педро Акоста – 239
Фабио Ди Джанантонио – 216
Франко Морбидели – 213
Фермин Алдегер – 190
Фабио Куартараро – 170
Раул Фернандес – 146
Йоан Зарко – 130
Брад Биндър – 126
Лука Марини – 120
Енеа Бастианини – 97
Жоан Мир – 77
Ай Огура – 73
Маверик Винялес – 72
Джак Милър – 66
Алекс Ринс – 60
Мигел Оливейра – 36
Хорхе Мартин – 34
Пол Еспаргаро – 23
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 6
Алейш Еспаргаро – 0
Микеле Пиро – 0
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg