С победата си в спринта в Малайзия Франческо Баная си върна третото място в генералното класиране в MotoGP, в което той има аванс от само точко пред своя сънародник Марко Бедзеки.

Пред двамата италианци на първите две места са братята Марк и Алекс Маркес, които вече си гарантираха историческия двоен триумф в MotoGP през 2025 година. Това стана днес, тъй като след второто си място на „Сепанг“ Алекс Маркес вече има аванс от 102 точки пред Баная при оставащи 99 до края на сезона.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия:

Марк Маркес – 545 точки Алекс Маркес – 388 Франческо Баная – 286 Марко Бедзеки – 285 Педро Акоста – 239 Фабио Ди Джанантонио – 216 Франко Морбидели – 213 Фермин Алдегер – 190 Фабио Куартараро – 170 Раул Фернандес – 146 Йоан Зарко – 130 Брад Биндър – 126 Лука Марини – 120 Енеа Бастианини – 97 Жоан Мир – 77 Ай Огура – 73 Маверик Винялес – 72 Джак Милър – 66 Алекс Ринс – 60 Мигел Оливейра – 36 Хорхе Мартин – 34 Пол Еспаргаро – 23 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 6 Алейш Еспаргаро – 0 Микеле Пиро – 0

