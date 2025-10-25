Фермин Алдегер: Да стана Новобранец на годината беше една от целите ни

Фермин Алдегер пресече финалната линия на спринта в Малайзия на третото място, с което си гарантира титлата за Новобранец на годината в MotoGP за сезон 2025.

Испанецът влезе в тройката на „Сепанг“ с много силно каране във втората половина на дистанцията, в която той успя да настигне и изпревари Педро Акоста. Малко след финала обаче беше обявено, че стюардите разследват пилота на Грезини Дукати за нарушение на правилата за минимално налягане на гумите, което може да му донесе наказание от осем секунди. Дори и това да се случи обаче, той ще бъде Новобранецът на годината, тъй като дори и с наказание Ай Огура няма да има как да го победи до края на сезона.

„Днес беше добър ден. Да стана Новобранец на годината беше една от целите ни в началото на сезона, днес я изпълнихме. Бяхме много близо в Австралия, но там имах слабо състезание. Със сигурност се радвам да съм тук.



„Беше щуро състезание с налягането на предната гума. Опитах се да дам 100% от себе си, мислех, че налягането е наред, но на таблото ми се изписа, че имам някакъв проблем с електроника, не знам дали това е потвърдено. Ние трябва да сме радостни, благодаря на всички в Грезини, на Дукати, на моето семейство и на всичките ми фенове, утре ще имаме още един шанс“, каза Алдегер.

