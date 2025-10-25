Фермин Алдегер загуби подиума си от спринта в Малайзия

Фермин Алдегер загуби третото си място от спринта на пистата „Сепанг“ в Малайзия, след като беше наказан с 8 секунди от стюардите на MotoGP.

BREAKING: @Aldeguer54 loses his #TissotSprint podium after being handed an 8s penalty due to low tyre pressure ⚠️ #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/ukNSQyFOf2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 25, 2025

Причината за санкцията на испанския пилот на Грезини Дукати е прекалено ниското налягане в неговата предна гума. След наказанието си Алдегер се смъква с четири позиции до осмото място, с което губи и четири точки. Въпреки това испанецът не губи приза за Новобранец на годината, тъй като преднината му пред неговия най-близък преследвач Ай Огура остава непреодолим.

Фермин Алдегер: Да стана Новобранец на годината беше една от целите ни

Печеливши от санкцията на Алдегер са Педро Акоста, Франко Морбидели, Фабио Куартараро и Марко Бедзеки, които се изкачват с по една позиция напред. Допълнителната точка, която Бедзеки взима, означава, че преди утрешната Гран При на Малайзия той и Франческо Баная имат равен актив в спора за третото място в генералното класиране. Предимството обаче е на страна на заводския пилот на Дукати, който има с една победа повече в неделните състезания.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

