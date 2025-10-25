Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фермин Алдегер загуби подиума си от спринта в Малайзия

Фермин Алдегер загуби подиума си от спринта в Малайзия

  • 25 окт 2025 | 12:39
  • 292
  • 0
Фермин Алдегер загуби подиума си от спринта в Малайзия

Фермин Алдегер загуби третото си място от спринта на пистата „Сепанг“ в Малайзия, след като беше наказан с 8 секунди от стюардите на MotoGP.

Причината за санкцията на испанския пилот на Грезини Дукати е прекалено ниското налягане в неговата предна гума. След наказанието си Алдегер се смъква с четири позиции до осмото място, с което губи и четири точки. Въпреки това испанецът не губи приза за Новобранец на годината, тъй като преднината му пред неговия най-близък преследвач Ай Огура остава непреодолим.

Фермин Алдегер: Да стана Новобранец на годината беше една от целите ни
Фермин Алдегер: Да стана Новобранец на годината беше една от целите ни

Печеливши от санкцията на Алдегер са Педро Акоста, Франко Морбидели, Фабио Куартараро и Марко Бедзеки, които се изкачват с по една позиция напред. Допълнителната точка, която Бедзеки взима, означава, че преди утрешната Гран При на Малайзия той и Франческо Баная имат равен актив в спора за третото място в генералното класиране. Предимството обаче е на страна на заводския пилот на Дукати, който има с една победа повече в неделните състезания.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

Как Джордж Ръсел се сля с тълпата, за да гледа първата тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 09:16
  • 1470
  • 0
Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

  • 25 окт 2025 | 09:02
  • 742
  • 0
Леклер: Позитивен петък, но...

Леклер: Позитивен петък, но...

  • 25 окт 2025 | 08:51
  • 831
  • 0
Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

Пиастри омаловажи 12-тото си място във втората тренировка в Мексико

  • 25 окт 2025 | 08:28
  • 971
  • 0
Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

Кой е "големият проблем", който притеснява Верстапен в Мексико?

  • 25 окт 2025 | 08:06
  • 3965
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 25 окт 2025 | 08:03
  • 13542
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

Ботев (Враца) 0:0 Септември, червен картон за домакините

  • 25 окт 2025 | 12:58
  • 1200
  • 1
Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 8396
  • 34
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 6487
  • 12
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 9370
  • 6
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 6730
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 11001
  • 9