  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тихомир Иванов от Белград: Ако реализирам възможностите си в момента, ще се радваме

Тихомир Иванов от Белград: Ако реализирам възможностите си в момента, ще се радваме

  • 22 фев 2026 | 07:33
  • 818
  • 0

Тихомир Иванов спечели балканската титла в скока на височина в зала в Белград. Двукратният олимпийски финалист стигна до успеха с резултат от 2.19 м, а след това направи три фала на 2.25 м. След състезанието плевенчанинът даде специално интервю за Sportal.bg.

“Като цяло съм доволен от скоковете, въпреки неуспеха на 2.25 м. Миналата седмица също имах хубави скокове на подобна височина. Това единствено ми показва, че съм в много добра кондиция. Смятам, че ще се получи може би на следващия старт. Важното е, че съм здрав.

След 3 дни имам старт в Банска Бистрица и след това държавното. Надявам се просто да съм здрав. Знам какви са ми възможностите в момента. Ако успея да ги реализирам, смятам, че ще се радваме. Мисля, че участие на Световното е по възможностите ми, дори и нормативът (б.а. 2.30 м). Просто трябва да имам ден”, каза Иванов.

Повече за неговия тренировъчен процес и очакванията му може да научите във видеото.

