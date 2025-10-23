Божидар Саръбоюков получи приз за пробив в световния спорт

Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн тази зима Божидар Саръбоюков получи наградата “Сребърен сокол” на Пресклуб “България” за пробив в световния спорт на специална церемония днес. На церемонията присъства и личният треньор на Саръбоюков Димитър Карамфилов.

“Наистина съм благодарен за наградата и се надявам да е заслужена”, каза Саръбоюков при награждаването.

Талантът от Харманли е сред тримата финалисти за “Изгряваща звезда на Европа при мъжете” на Европейската атлетика за 2025 г., а церемонията ще се проведе в събота (25 октомври) в Батуми, Грузия.

С петото си място на шампионата в Токио българският лекоатлет записа историческо постижение, тъй като от 26 години насам, след сребърния медал на Ростислав Димитров през 1999 година, България не бе имала подобно класиране при мъжете на Световно първенство.