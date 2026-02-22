Девора Аврамова: Щастлива съм, че успях да се преборя за медал

Девора Аврамова спечели сребърен медал в бягането на 3000 метра при жените на Балканиадата по лека атлетика в Белград. Тя се пребори за отличието с личен рекорд от 9:31.74 мин. Тя даде специално интервю за Sportal.bg минути след успеха си.

“Беше бягане с бавно тръгване, ускоряване, атаки в края, имаше накъсване и доста млечна киселина влезе в мускулите ми. Стъпих накриво след сбутване. Определено това ми повлия на ритъма и го наруши. Не успях да догоня турската състезателка. Може би трябваше да изчакам с атаката около 250-300 метра преди финала, но прекалено емоционално ми дойде. За самия сезон в зала се реших да бягам около Открития турнир, така че не е нещо, което като цяло гоня. Просто се чувствах много добре в тренировките, но един бронхит ми повлия малко на формата. Все пак много се радвам, че успях да се преборя за медал - медалът си е медал”, каза Аврамова.

