  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Девора Аврамова: Щастлива съм, че успях да се преборя за медал

Девора Аврамова: Щастлива съм, че успях да се преборя за медал

  • 22 фев 2026 | 06:50
  • 623
  • 0
Девора Аврамова: Щастлива съм, че успях да се преборя за медал

Девора Аврамова спечели сребърен медал в бягането на 3000 метра при жените на Балканиадата по лека атлетика в Белград. Тя се пребори за отличието с личен рекорд от 9:31.74 мин. Тя даде специално интервю за Sportal.bg минути след успеха си.

Девора Аврамова се пребори за среброто на 3000 м в Белград
Девора Аврамова се пребори за среброто на 3000 м в Белград

“Беше бягане с бавно тръгване, ускоряване, атаки в края, имаше накъсване и доста млечна киселина влезе в мускулите ми. Стъпих накриво след сбутване. Определено това ми повлия на ритъма и го наруши. Не успях да догоня турската състезателка. Може би трябваше да изчакам с атаката около 250-300 метра преди финала, но прекалено емоционално ми дойде. За самия сезон в зала се реших да бягам около Открития турнир, така че не е нещо, което като цяло гоня. Просто се чувствах много добре в тренировките, но един бронхит ми повлия малко на формата. Все пак много се радвам, че успях да се преборя за медал - медалът си е медал”, каза Аврамова.

Цялото интервю с Девора Аврамова може да намерите във видеото.

