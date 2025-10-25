Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 638
  • 0

Божидар Саръбоюков е номиниран за приза “Изгряваща звезда” на Европа при мъжете за 2025 година в класацията на Европейската атлетика.

Талантът от Харманли е в Батуми (Грузия), за да присъства на специалната церемония.

Тази година възпитаникът на Димитър Карамфилов се пребори за европейската титла в скока на дължина в зала при мъжете на форума в Апелдорн. Саръбоюков постигна 8.13 метра в последния си опит, за да изуми Фурлани и да изтръгне златния медал от италианеца с минимална разлика от един сантиметър.

Той стана и първият българин с европейска титла в зала от 2000 г. насам, когато Петър Дачев и Илия Дживондов спечелиха съответно в скока на дължина и на 400 метра.

След изненадващо поражение на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години, 21-годишният атлет завърши сезона си по най-добрия начин, класирайки се на пето място във финала на Световното първенство в Токио.

Божидар Саръбоюков получи приз за пробив в световния спорт
Божидар Саръбоюков получи приз за пробив в световния спорт

Другите двама финалисти за наградата “Изгряваща звезда” в Европа при мъжете бяха италианецът Матео Сиоли и полякът Хуберт Трошчанка, които спечелиха европейските титли за младежи под 23 години в скока на височина и в десетобоя. Сиоли спечели и бронз при мъжете на Европейското в зала в Апелдорн.

“Гледам да нямам очаквания, но силно се надявам не съм се разкарвал и напразно. Все пак това е нещо, което съм искал да го спечеля още миналата година. И се надявам да взема наградата”, заяви Божидар Саръбоюков специално пред Sportal.bg.

Наградата "Изгряваща звезда“ е учредена през 2007 г., за да отличи постиженията на най-забележителните млади атлети в Европа. Сред предишните носители на приза са бъдещи олимпийски шампиони като Карстен Вархолм, Якоб Ингебригтсен и Арманд Дуплантис, както и световни първенци като Теди Тамго, Давид Щорл, Никлас Каул и Матиа Фурлани.

