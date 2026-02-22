Популярни
Андреа Савова: Много ме е яд, но това е - второ място

  • 22 фев 2026 | 07:45
Андреа Савова спечели сребърен медал на 400 метра на Балканиадата по лека атлетика, след като постигна резултат 54.40 секунди. Тя обаче не беше напълно доволна от представянето си.

“Със сигурност не съм доволна, защото тази зима подхождам с огромни очаквания към резултат след летните резултати. Направих много бягания, но във всяка имах тактическа грешка и все още не мога да реализирам добрия резултат, така че второ място. Много ме е яд, но това е.

Направих много бавен старт и може би после не успях добре да наредя нещата. Подготвена съм за много под 53 секунди, но може би очакванията ме срутиха”, каза Савова пред Sportal.bg.

Цялото интервю с Андреа Савова може да намерите във видеото.

