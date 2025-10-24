ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

ЦСКА работи усилено по предстоящата зимна селекция. “Червените” ще се подсилят с поне трима нови състезатели в паузата, съобщава „Тема Спорт”. Приоритет е привличането на двама флангови футболисти, с които да се засили конкуренцията и да се вдигне качеството по крилата, където Брахими и Додай не оправдават очакванията. В момента там са най-сериозните дефицит откъм ресурс за старши треньора Христо Янев. С тях ще се търси бързина и острота на атаките.

Попълненията през зимния прозорец ще са между три и пет, като в момента текат преговори за няколко футболисти. Ще се търси още централен защитник, халф и евентуално вратар.

Както е известно, скаутското звено вече активно обикаля за гледане на играчи. Пламен Гетов до тук имаше две мисии – в Португалия и в Южна Америка, където посети мачове в Бразилия и Аржентина. “Армейците” ще пратят свой човек и във Франция, където ще се гледат набелязани футболисти от Лига 2.

Идеята е всички нови попълнение да са налични за основната част от зимния лагер, която ще се проведе в Турция. Така Христо Янев ще може да работи пълноценно с основната група състезатели.

Спортният директор Бойко Величков вече бе в района на Анталия, за да огледа няколко бази, които са били предложени на ЦСКА.