ЦСКА вече работи по селекцията, "червените" взимат до петима нови през зимата

  • 24 окт 2025 | 09:38
  • 3936
  • 5

ЦСКА работи усилено по предстоящата зимна селекция. “Червените” ще се подсилят с поне трима нови състезатели в паузата, съобщава „Тема Спорт”. Приоритет е привличането на двама флангови футболисти, с които да се засили конкуренцията и да се вдигне качеството по крилата, където Брахими и Додай не оправдават очакванията. В момента там са най-сериозните дефицит откъм ресурс за старши треньора Христо Янев. С тях ще се търси бързина и острота на атаките.

Турицов почти сигурно пропуска двубоя с Берое
Турицов почти сигурно пропуска двубоя с Берое

Попълненията през зимния прозорец ще са между три и пет, като в момента текат преговори за няколко футболисти. Ще се търси още централен защитник, халф и евентуално вратар.

Както е известно, скаутското звено вече активно обикаля за гледане на играчи. Пламен Гетов до тук имаше две мисии – в Португалия и в Южна Америка, където посети мачове в Бразилия и Аржентина. “Армейците” ще пратят свой човек и във Франция, където ще се гледат набелязани футболисти от Лига 2.

Идеята е всички нови попълнение да са налични за основната част от зимния лагер, която ще се проведе в Турция. Така Христо Янев ще може да работи пълноценно с основната група състезатели.

Спортният директор Бойко Величков вече бе в района на Анталия, за да огледа няколко бази, които са били предложени на ЦСКА.

Живко Желев: Благодаря за доверието, което получавам

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Ангел Червенков: Най-големият проблем е, че не мога да окомплектовам състава

Веласкес иска да "събуди" едно от крилата си

Турицов почти сигурно пропуска двубоя с Берое

Халф отпада от сметките на Станислав Генчев за мача с Локо (Пд)

Кривия обясни за радостта "пикаещо куче" срещу Локо (Сф)

Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Дишащият по-спокойно Спартак посреща нуждаещия се от точки Ботев

Байерн се изпречва на пътя на Везенков и Олимпиакос

Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

