Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Още един контузен в ЦСКА

Още един контузен в ЦСКА

  • 23 окт 2025 | 10:02
  • 832
  • 0

Крилото Иван Тасев също влезе в лазарета на ЦСКА. Вчера “червените” започнаха подготовка за неделното домакинство на Берое, след като във вторник треньорът Христо Янев даде почивка на футболистите. Проблемите на Тасев не са сериозни, но му попречиха да вземе участие във вчерашната тренировка. Тя беше пропусната още от Иван Турицов и Улаус Скаршем. Позитивните прогнози, че родният национал ще бъде на линия за срещата със старозагорци, за момента не се оправдават, като повече яснота ще има днес. Турицов страда от проблем в адуктора, който се усложни от лагера на националния отбор, от който бе освободен преждевременно.

Берое без голямата си звезда срещу ЦСКА
Берое без голямата си звезда срещу ЦСКА

Продължава мистерията със Скаршем, който повече от месец лекува травма в коляното и все още не е тренирал пълноценно под ръководството на Христо Янев. Норвежецът се готви индивидуално по специална програма, като ще пропусне и двубоя с Берое в неделя от 17:15 часа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Филипов: Преговаряхме с Томаш и Дерменджиев, но Херо ме впечатли най-много

Филипов: Преговаряхме с Томаш и Дерменджиев, но Херо ме впечатли най-много

  • 23 окт 2025 | 09:53
  • 965
  • 0
„Лигата на талантите“: Обрат на Лаута и голов спектакъл между Черно море и Фратрия в 10-ия кръг на Елитната U17

„Лигата на талантите“: Обрат на Лаута и голов спектакъл между Черно море и Фратрия в 10-ия кръг на Елитната U17

  • 23 окт 2025 | 09:40
  • 474
  • 0
БФС обмисля да увеличи задължителната бройка на българите

БФС обмисля да увеличи задължителната бройка на българите

  • 23 окт 2025 | 09:39
  • 2144
  • 7
Бранител на Славия може да играе на Световното догодина

Бранител на Славия може да играе на Световното догодина

  • 23 окт 2025 | 09:18
  • 1022
  • 0
Кристиан Димитров все още не е дал отговор за нов договор с Левски

Кристиан Димитров все още не е дал отговор за нов договор с Левски

  • 23 окт 2025 | 09:13
  • 1237
  • 0
Успешно представяне на България U15 на Турнира за развитие на УЕФА

Успешно представяне на България U15 на Турнира за развитие на УЕФА

  • 23 окт 2025 | 09:10
  • 576
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

  • 23 окт 2025 | 11:20
  • 313
  • 0
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 5365
  • 9
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 33986
  • 57
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 38601
  • 20
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 28986
  • 29
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 5974
  • 0