Още един контузен в ЦСКА

Крилото Иван Тасев също влезе в лазарета на ЦСКА. Вчера “червените” започнаха подготовка за неделното домакинство на Берое, след като във вторник треньорът Христо Янев даде почивка на футболистите. Проблемите на Тасев не са сериозни, но му попречиха да вземе участие във вчерашната тренировка. Тя беше пропусната още от Иван Турицов и Улаус Скаршем. Позитивните прогнози, че родният национал ще бъде на линия за срещата със старозагорци, за момента не се оправдават, като повече яснота ще има днес. Турицов страда от проблем в адуктора, който се усложни от лагера на националния отбор, от който бе освободен преждевременно.

Берое без голямата си звезда срещу ЦСКА

Продължава мистерията със Скаршем, който повече от месец лекува травма в коляното и все още не е тренирал пълноценно под ръководството на Христо Янев. Норвежецът се готви индивидуално по специална програма, като ще пропусне и двубоя с Берое в неделя от 17:15 часа.