Тунизиец е скритият коз на Орела за мача с Левски

Треньорът на Добруджа Атанас Атанасов ще направи рокади по състава си за гостуването на Левски. Орела, както е известен сред феновете, обмисля да заложи от първата минута на едно от последните нови попълнения - Монтасар Трики.

Тунизиецът дебютира при загубата с 0:1 от ЦСКА в предишния кръг и в събота може да стартира от първата минута срещу сините. 24-годишният халф по всяка вероятност ще заеме мястото на разочаровалия в последния мач Ди Матео Ловрич. Атанасов не остана доволен от представянето на хърватина и полузащитникът може да седне на пейката, пише "Тема Спорт".

Критики от треньора имаше и към капитана Андриан Димитров, но опитният атакуващ футболист ще запази мястото си в единайсеторката. Не е изключено Орела да предприеме и рокада в предни позиции, където Ивайло Михайлов да отстъпи мястото си на някой измежду Милчо Ангелов или Аарон Апия. Наставникът на добричлии няма да може да разчита на контузените централни защитници Здравко Серафимов и Джонатан Уртадо. Атанасов хвърли оставка след поражението от Арда с 0:2 на 5 октомври, но тя не бе приета от ръководството.

Тимът се намира в негативна серия от осем поредни двубоя без успех - едно равенство и седем поражения. Добруджа има два успеха от началото на кампанията. Последният бе постигнат на 8 август с 2:1 над ЦСКА 1948 в домакинството на "Коритото".