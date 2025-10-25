Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Тунизиец е скритият коз на Орела за мача с Левски

Тунизиец е скритият коз на Орела за мача с Левски

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 585
  • 3
Тунизиец е скритият коз на Орела за мача с Левски

Треньорът на Добруджа Атанас Атанасов ще направи рокади по състава си за гостуването на Левски. Орела, както е известен сред феновете, обмисля да заложи от първата минута на едно от последните нови попълнения - Монтасар Трики.

Тунизиецът дебютира при загубата с 0:1 от ЦСКА в предишния кръг и в събота може да стартира от първата минута срещу сините. 24-годишният халф по всяка вероятност ще заеме мястото на разочаровалия в последния мач Ди Матео Ловрич. Атанасов не остана доволен от представянето на хърватина и полузащитникът може да седне на пейката, пише "Тема Спорт".

Критики от треньора имаше и към капитана Андриан Димитров, но опитният атакуващ футболист ще запази мястото си в единайсеторката. Не е изключено Орела да предприеме и рокада в предни позиции, където Ивайло Михайлов да отстъпи мястото си на някой измежду Милчо Ангелов или Аарон Апия. Наставникът на добричлии няма да може да разчита на контузените централни защитници Здравко Серафимов и Джонатан Уртадо. Атанасов хвърли оставка след поражението от Арда с 0:2 на 5 октомври, но тя не бе приета от ръководството.

Тимът се намира в негативна серия от осем поредни двубоя без успех - едно равенство и седем поражения. Добруджа има два успеха от началото на кампанията. Последният бе постигнат на 8 август с 2:1 над ЦСКА 1948 в домакинството на "Коритото".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

В ЦСКА правят всичко възможно да вдигнат Турицов и Скаршем за Левски

В ЦСКА правят всичко възможно да вдигнат Турицов и Скаршем за Левски

  • 25 окт 2025 | 09:25
  • 521
  • 0
Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 4423
  • 12
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 3695
  • 5
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 3425
  • 0
Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

  • 25 окт 2025 | 03:46
  • 1491
  • 0
Шалке 04 окупира върха с победа срещу отбора на Нюрнбергер

Шалке 04 окупира върха с победа срещу отбора на Нюрнбергер

  • 25 окт 2025 | 03:31
  • 1547
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 4423
  • 12
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 3695
  • 5
"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

"Червената линия" на Мбапе ли ще реши Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 08:52
  • 4276
  • 3
Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

Григор Димитров се завръща в игра срещу сервис-бот

  • 25 окт 2025 | 09:19
  • 2521
  • 0
Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 3425
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 8237
  • 6