Ландо Норис не остана много доволен от баланса на колата си

Ландо Норис все участие в само едно от двете петъчни тренировки преди Гран При на Мексико Сити и даде четвърто време в нея, изоставайки с 0.251 секунд от Макс Верстапен, който също пропусна първия час за подготовка на „Ерманос Родригес“.

След края на петъчните сесии Норис говори пред медиите и се оплака от баланса на своята колата, който е бил „навсякъде“. Британецът също така заяви, че в Макларън определено имат работа за вършене, тъй като обикновено те са силни в петък, а вчера не беше така.

„Просто балансът на колата е навсякъде. Същото като в последните няколко седмици, в момента имаме проблеми в една обиколка. Работим упорито, пробваме всичко, така че ще видим какво ще намерим.



„Смятам, че се намираме на приемлива позиция, със сигурност. Смятам, че сравнително бързи напипах темпото. Бях изненадан колко добра беше първата ми обиколка, а след това във втората направих добра стъпка напред.



„Намерих лимита доста бързо, но точно той ни дърпа назад. Не че беше лош ден. Обикновено сме силни в петък и след това всички ни настигат в събота, така че определено имаме работа за вършене“, обясни Норис.

