Босът на Локо (Сф) подкрепя Генчев и каза за Достанич: Предателство!

  • 21 окт 2025 | 15:18
  • 3422
  • 3

Собственикът на Локомотив (София) Веселин Стоянов коментира последните събития около клуба. Бизнесменът изрази подкрепа за наставника Станислав Генчев и разочарование относно напускането на Ратко Достанич в посока Славия.

"Разочарован съм най-вече от резултатите, а не от играта. В някои мачове бяхме доста ощетени - срещу ЦСКА, срещу Славия. В двубоя с ЦСКА 1948 имахме пет-шест чисти голови положения, но в крайна сметка не успяхме да ги реализираме… Пак казвам, от играта не бих казал, че съм разочарован, но от резултатите - да. Дано да започнем да си вкарваме положенията. Рано или късно ще се отпушим. Надяваме се да победим Локомотив (Пловдив) сега. Доверието ми към Станислав Генчев остава. Това въобще не е коментирано - смяна на треньорския пост.

Генчев: Това не беше мач, който заслужавахме да загубим

Решението на Достанич да поеме Славия? С една дума - предателство! Приключих. Както и за "локомотивеца" Юли Петков. Здраве да е, всеки сам си избира. Още на следващия ден започнахме работа в насока търсене на заместник. Имаме предложения, варианти, но няма да бързаме с избора. Искаме най-доброто за детско-юношеската ни школа. Същото важи и за нов треньор там на мястото на Юли Петков. Имаме варианти кой да води дечицата", каза Веселин Стоянов пред "Тема Спорт".

