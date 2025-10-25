Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Славия посреща Черно море във втория съботен мач от efbet Лига. Двубоят е от програмата на тринадесетия кръг на шампионата и ще започне с първия съдийски сигнал на пловдивчанина Кристиян Колев на стадион "Александър Шаламанов" в 15:30 часа.

Стефанов: Защо в "катафалката" на ВАР сложиха съдия на Черно море, клал ни е няколко пъти!

Срещата между "белите" и "моряците" има любопитна предистория, след като президентът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов изрази съмнение в назначението на Георги Давидов за VAR-съдия, като бизнесменът призова за феърплей и честно рефериране.

Босът на Локо (Сф) подкрепя Генчев и каза за Достанич: Предателство!

Мачът ще бъде втори такъв за Ратко Достанич при завръщането на сърбина начело на "белите". Доскорошният шеф на школата на Локомотив (София) смени подалия оставка Златомир Загорчич в паузата за националните отбори. Достанич дебютира с реми при гостуването на славистите на стадион "Христо Ботев" в града под тепетата.

Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача със Славия - трима са аут, но един се завръща

Черно море загуби с 1:3 срещу Левски на "Тича" и пропусна възможността да се доближи максимално близо до върха. Илиан Илиев има известни проблеми преди гостуването в "Овча купел": травми имат Берк Бейхан, Цветомир Панов и Димитър Тонев. За сметка на това в редиците на "моряците" се завръща нападателят Уеслен Жуниор.

Славия - Черно море

Съдия: Кристиян Колев

Начало: 15:30 часа

Стадион: "Александър Шаламанов", София