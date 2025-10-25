Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 309
  • 0


Славия посреща Черно море във втория съботен мач от efbet Лига. Двубоят е от програмата на тринадесетия кръг на шампионата и ще започне с първия съдийски сигнал на пловдивчанина Кристиян Колев на стадион "Александър Шаламанов" в 15:30 часа.




Срещата между "белите" и "моряците" има любопитна предистория, след като президентът на най-стария столичен клуб Венцеслав Стефанов изрази съмнение в назначението на Георги Давидов за VAR-съдия, като бизнесменът призова за феърплей и честно рефериране.




Мачът ще бъде втори такъв за Ратко Достанич при завръщането на сърбина начело на "белите". Доскорошният шеф на школата на Локомотив (София) смени подалия оставка Златомир Загорчич в паузата за националните отбори. Достанич дебютира с реми при гостуването на славистите на стадион "Христо Ботев" в града под тепетата.




Черно море загуби с 1:3 срещу Левски на "Тича" и пропусна възможността да се доближи максимално близо до върха. Илиан Илиев има известни проблеми преди гостуването в "Овча купел": травми имат Берк Бейхан, Цветомир Панов и Димитър Тонев. За сметка на това в редиците на "моряците" се завръща нападателят Уеслен Жуниор.



Съдия: Кристиян Колев
Начало: 15:30 часа
Стадион: "Александър Шаламанов", София

