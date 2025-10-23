Илиан Илиев определи групата на Черно море за мача със Славия - трима са аут, но един се завръща

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на Славия от 13-ия кръг на efbet Лига. От нея заради травма отпадат Берк Бейхан, Цветомир Панов и Димитър Тонев. В групата се завръща Уеслен Жуниор.

БФС отложи разглеждането на инцидентите от Черно море - Левски

"Моряците" играят срещу "белите" тази събота (25 октомври) от 15:30 часа в София.

Групата: Пламен Илиев, Кристиян Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Дончев, Николай Костадинов Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Жоао Педро, Филипе Кардосо, Уеслен Жуниор, Николай Златев, Георги Лазаров, Селсо Сидни, Густаво Франса.