Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Монтана посреща Арда (Кърджали) в първия двубой от XIII кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Огоста" ще започне с първия съдийски сигнал на великотърновеца Михаел Павлов в 15:00 часа.

Монтана без двама за мача с Арда

Отборът на бившия национал Анатоли Нанков няма победа от 12 септември т.г., когато надви Ботев (Пловдив) в града под тепетата. Последваха три поражения и равенството 1:1 срещу Берое в Стара Загора в предишния кръг.

Тунчев: Арда е в криза, далеч съм от мисълта да се крия и пазя

Същевременно Арда падна в своя последен двубой - 0:1 срещу Септември (София) на обновения терен в Кърджали. Футболистите на Александър Тунчев записват колеблив сезон на фона на миналогодишната кампания, когато достигнаха до евротурнирите след паметен бараж за Лига на конференциите срещу ЦСКА.

Нанков: Очаква ни още много работа, но за този мач няма как да съм недоволен

Двата отбора ще имат едно наум за предстоящите мачове в турнира Sesame Купа на България: Монтана има гостуване в Дупница срещу закъсалия във втория ешелон Марек, докато тимът на Арда ще пътува до морето, където ще премери сили с хита във Втора лига Фратрия.

Монтана - Арда (Кърджали)

Съдия: Михаел Павлов

Начало: 15:00 часа

Стадион: "Огоста", Монтана