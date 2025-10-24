Монтана или Арда - ребус на "Огоста"

Популярни
  • 24 окт 2025 | 07:35
Монтана посреща Арда (Кърджали) в първия двубой от XIII кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Огоста" ще започне с първия съдийски сигнал на великотърновеца Михаел Павлов в 15:00 часа.

Отборът на бившия национал Анатоли Нанков няма победа от 12 септември т.г., когато надви Ботев (Пловдив) в града под тепетата. Последваха три поражения и равенството 1:1 срещу Берое в Стара Загора в предишния кръг.

Същевременно Арда падна в своя последен двубой - 0:1 срещу Септември (София) на обновения терен в Кърджали. Футболистите на Александър Тунчев записват колеблив сезон на фона на миналогодишната кампания, когато достигнаха до евротурнирите след паметен бараж за Лига на конференциите срещу ЦСКА.

Двата отбора ще имат едно наум за предстоящите мачове в турнира Sesame Купа на България: Монтана има гостуване в Дупница срещу закъсалия във втория ешелон Марек, докато тимът на Арда ще пътува до морето, където ще премери сили с хита във Втора лига Фратрия.

Монтана - Арда (Кърджали)

Съдия: Михаел Павлов
Начало: 15:00 часа
Стадион: "Огоста", Монтана

