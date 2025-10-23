Монтана без двама за мача с Арда

Монтана ще бъде без Мартин Михайлов и Иван Коконов и за домакинската среща с Арда в петък, от 15:00 часа на стадион „Огоста“. Двамата не са на сто процента възстановени от травмите, които ги измъчват и тренират индивидуално от своите съотборници. Още дълго време ще отсъства и хърватският централен защитник Ариан Мършуля, който се прибра да се лекува в родината си.

Всички останали футболисти са здрави и ще бъдат на разположение на старши треньора Анатоли Нанков. След днешната тренировка отборът бе събран на лагер в хотел „Валор“.

Групата на Монтана за мача с Арда (Кърджали):

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Никола Борисов, Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Кристофър Ачеампонг, Давид Малембана;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Илиъс Илиадис, Джоел Берхане, Важебах Сакор, Владислав Цеков, Филип Ежике, Петър Атанасов, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински;

старши треньор: Анатоли Нанков.