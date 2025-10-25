Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

  • 25 окт 2025 | 07:10
  • 340
  • 0

Ботев (Враца) и Септември (София) се изправят един срещу друг в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Христо Ботев” стартира в 13:00 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов.

Разликата между двата тима е само три точки, но те са разделени от немалко отбори помежду си. Ботев към момента е с 14 пункта в актива си и последните мачове не записва много добри резултат. Врачани имат само една победа в последните си пет кръга, а и са в серия от две поредни загуби.

Миналата седмица те отстъпиха на Локомотив (Пловдив) с 0:3, а преди това паднаха и от Ботев (Пловдив) с 1:2. Любопитно е, че единствено Добруджа е тимът, който е вкарал по-малко голове от тимът от Враца. До момента след първите 12 кръга врачани са реализирали едва 10 попадения.

Септември от своя страна е 15-ти с едва 11 точки. Добрата новина за столичани е, че в последните кръгове тимът вдига оборотите и не познава вкуса на загубата вече от три кръга насам. Миналата седмица отборът победи Арда с 1:0 и записа третия си успех от старта на сезона.

Определено гостите в днешния мач ще залагат отново на най-силното си оръжие - нападателят Бертран Фурие. Към момента французинът е голмайстор на efbet Лига с девет попадения и все повече привлича вниманието на чуждестранни тимове към себе си.

Елитен турски тим проявява сериозен интерес към голмайстора на efbet Лига
Елитен турски тим проявява сериозен интерес към голмайстора на efbet Лига

В последните мачове между двата тима падат доста голове, така че днес можем да очакваме попадения. През месец май Ботев победи Септември с 3:2, а преди това двата тима направиха 2:2 в София.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

Бастунов получи шанс, но Визела се срина в края

  • 25 окт 2025 | 03:46
  • 700
  • 0
Нант излъга Париж ФК като гост

Нант излъга Париж ФК като гост

  • 25 окт 2025 | 03:07
  • 679
  • 0
Бивш играч на Динамо (Букурещ) спря "червените кучета"

Бивш играч на Динамо (Букурещ) спря "червените кучета"

  • 25 окт 2025 | 01:51
  • 703
  • 0
Християн Петров не помогна на Хееренвеен да преодолее голямата си слабост

Християн Петров не помогна на Хееренвеен да преодолее голямата си слабост

  • 25 окт 2025 | 01:32
  • 626
  • 0
Груев се завърна в игра, а Лийдс наказа плахия Уест Хам

Груев се завърна в игра, а Лийдс наказа плахия Уест Хам

  • 25 окт 2025 | 00:05
  • 6603
  • 2
Чиликов: Разочарован съм от поведението ни през второто полувреме

Чиликов: Разочарован съм от поведението ни през второто полувреме

  • 24 окт 2025 | 23:24
  • 1431
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

Левски иска да продължи серията си и срещу отбора на дъното

  • 25 окт 2025 | 08:00
  • 338
  • 0
Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

Напрежение и въпросителни в "Овча купел"

  • 25 окт 2025 | 07:35
  • 308
  • 0
Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

Меси получи "Златната обувка" и заби два гола на старта на плейофите в МЛС

  • 25 окт 2025 | 06:13
  • 1707
  • 4
Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

Везенков и компания разпердушиниха Байерн насред Мюнхен

  • 24 окт 2025 | 23:25
  • 15006
  • 0
Нефтохимик шокира Левски в София

Нефтохимик шокира Левски в София

  • 24 окт 2025 | 20:51
  • 25817
  • 4