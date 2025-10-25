Ще се върне ли Ботев (Вр) на победния път, или краят на октомври ще е щастлив за Септември?

Ботев (Враца) и Септември (София) се изправят един срещу друг в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион “Христо Ботев” стартира в 13:00 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов.

Разликата между двата тима е само три точки, но те са разделени от немалко отбори помежду си. Ботев към момента е с 14 пункта в актива си и последните мачове не записва много добри резултат. Врачани имат само една победа в последните си пет кръга, а и са в серия от две поредни загуби.

Миналата седмица те отстъпиха на Локомотив (Пловдив) с 0:3, а преди това паднаха и от Ботев (Пловдив) с 1:2. Любопитно е, че единствено Добруджа е тимът, който е вкарал по-малко голове от тимът от Враца. До момента след първите 12 кръга врачани са реализирали едва 10 попадения.

Септември от своя страна е 15-ти с едва 11 точки. Добрата новина за столичани е, че в последните кръгове тимът вдига оборотите и не познава вкуса на загубата вече от три кръга насам. Миналата седмица отборът победи Арда с 1:0 и записа третия си успех от старта на сезона.

Определено гостите в днешния мач ще залагат отново на най-силното си оръжие - нападателят Бертран Фурие. Към момента французинът е голмайстор на efbet Лига с девет попадения и все повече привлича вниманието на чуждестранни тимове към себе си.

В последните мачове между двата тима падат доста голове, така че днес можем да очакваме попадения. През месец май Ботев победи Септември с 3:2, а преди това двата тима направиха 2:2 в София.