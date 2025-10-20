Популярни
Белчев: Няма място за успокоение

  • 20 окт 2025 | 19:50
Старши треньорът на Септември (София) Стамен Белчев говори след победата на своя тим над Арда. Столичани се наложиха с 1:0 като гости.

“Това, което очаквахме, се потвърди. Беше тежък мач, но за нас няма всички мачове са тежки. Днес мисля, че през първото полувреме стояхме много добре на терена. Пресирахме отбора на противника. За съжаление през второто полувреме за пореден път приехме играта, но поне успяхме да се противопоставим. Поздравявам моите момчета. Бяхме разузнали добре отбора на Арда. През по-голямата част се представихме добре.

Няма място за успокоение. Тази вечер ще се насладим на победата и от утре ще се готвим за следващия мач.

Дори и мен ме изненада изпълнението на Фурие. На всички футболисти, които са в Септември, разчитаме. За нас водещото е колектива. Той трябва да е над всичко.

Бауренски е добре, има аркада. Дано утре има по-голяма яснота и да може да тренира”, заяви Белчев.

