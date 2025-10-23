Елитен турски тим проявява сериозен интерес към голмайстора на efbet Лига

Турски елитен клуб иска голмайстора на efbet Лига Бертран Фурие, съобщава „Тема Спорт“. Става въпрос за 13-ия във временното класиране Коджаелиспор. Отборът изпитва сериозни проблеми в предни позиции, като в 9 мача е вкарал 9 гола. Интересното е, че сам Фурие отбеляза 9 попадения в родния елит от началото на сезона, което е приковало вниманието на доста клубове към него.

Агент, оторизиран от Коджаелиспор, ще гледа на живо играта на 28-годишния камерунец, който има и френски паспорт. След това се очаква да влезе в контакт с ръководството на Септември. Според запознати с делата на столичани клубът е готов да се раздели с головата си машина срещу 200 000 евро.

През миналия сезон френският централен нападател записа 30 двубоя с екипа на столичани, като вкара 6 гола. Той вече преодоля периода на аклиматизация и в момента е във вихъра си.

В последния двубой на Септември Бертран Фурие донесе победата с 1:0 над Арда с нестандартно изпълнение на дузпа – от място без засилка, веднага след съдийския сигнал.