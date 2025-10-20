Фурие: Не мисля, че мога да повторя такова изпълнение на дузпа

Нападателят на Септември Бертран Фурие говори след победата на своя тим над Арда. Столичани се наложиха с 1:0, като именно Фурие отбеляза попадението след нестандартно изпълнение на дузпа.

Септември изненада Арда в Кърджали, гостите отмъкнаха успеха чрез прелюбопитна дузпа, чуха се призиви за оставка

“Днес най-важното беше просто да спечелим. Винаги е трудно. Те са труден съперник, позицията им не е такава, каквато отговаря на класата им. Трябва да са по-високо в таблицата, но най важното е, че спечелихме.

През седмицата заедно с Бауренски тренирахме такива положения. Може би на шега му казах, че може да изпълня така, но вътрешно вярвах, че мога. Днес бях уверен и съм щастлив, че отбелязах. Не мисля, че мога да го повторя обаче, тъй като вратарите вече ще очакват такова изпълнение”, заяви Фурие.