  Челси
  2. Челси
  Мареска: Можехме да вкараме и повече голове

Мареска: Можехме да вкараме и повече голове

  • 23 окт 2025 | 01:58
Мареска: Можехме да вкараме и повече голове

Мениджърът на Челси Енцо Мареска остана доволен от представянето на тима в мача срещу Аякс от Шампионска лига. "Сините" спечелиха с 5:1 на "Стамфорд Бридж".

„Много съм доволен от играта ни. Започнахме добре, а червеният картон промени хода на мача. Изиграхме силен мач. Вкарахме пет гола, а можехме да отбележим и повече“, заяви Мареска.

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

„Трудно е да се играе с човек по-малко. Знаем го много добре. Много е приятно да виждам как младите играчи впечатляват. Важно е, че се възползват от шансовете, които получават“, добави той.

„Предпочитаме да мислим мач за мач. След 48 часа ни предстои още един много важен двубой срещу Съндърланд“, завърши Мареска.

Снимки: Imago

