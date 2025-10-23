Треньорът на Аякс няма претенции към отбора след поражението с 5:1 от Челси

Старши треньорът на Аякс - Джон Хейтинга, заяви, че няма претенции към представянето на отбора, въпреки загубата с 1:5 при гостуването на световния клубен първенец Челси в третия кръг на Шампионската лига. Нидерландците, които играха с 10 души след 17-ата минута заради директен червен картон на Кенет Тейлър, останаха без актив в надпреварата и с голова разлика 1:11 и заемат последното 36-ото място в класирането, докато английският им съперник се изкачи на 11-ата позиция с 6 пункта.

"Челси е един от най-добрите отбори не само в английската Висша лига, но и в Шампионската лига. Загубата е трудна за преглъщане, но трябва да я приемем. След като останахме с човек по-малко трябваше да променим плана си за игра и мисля, че успяхме да ги затрудним. Не им беше лесно да преодолеят защитната ни линия. Бяхме стабилни и дори направихме някои контраатаки. Но в такива ситуации трябва и късмет, а той не беше с нас. Вкараха ни два гола от дузпи, както и още два след рикошети. Не мога да обвинявам футболистите, те работиха много здраво и дадоха всичко от себе си", коментира Хейтинга.

"Успяхме да се върнем в мача за 1:2. Надявах се да задържим до почивката, но в края на полувремето съперникът ни получи две дузпи и разликата стана голяма. След това в началото на второто полувреме допуснахме и пети гол. Но единственото, което мога да кажа на момчетата е, че заслужават респект за желанието, което показаха на терена, и за начина, по който си помагаха. Ясно е, че ни трябва повече стабилност. Имаме лъкатушене в представянето, но работим здраво всеки ден и вярвам, че ще имаме подобрение. Може да са само 15 минути, но този прогрес се видя още в този мач. Сега трябва да го пренесем в следващата среща, да се поучим от грешките си и дори да играем още по-добре", каза още той.

Аякс ще се опита да запише първи актив в турнира в четвъртия кръг в домакинството на турския Галатасарай на 5 ноември.

