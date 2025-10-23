Играчът на мача при победата на Челси: Още свиквам, но нещата вървят добре

Англичанинът Джейми Гитънс, който беше избран за Играч на мача при победата на Челси с 5:1 срещу Аякс в двубой от третия кръг на Шампионската лига, заяви, че целият тим се е представил на ниво.

"Мисля, че показахме едно добро представяне от целия отбор. Играхме добре, спечелихме трите точки и доминирахме в срещата, така че това е най-важното", коментира 21-годишният Гитънс, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА).

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Попитан за адаптацията си в тима, Джейми Гитънс отговори: "Нещата вървят добре. Все още свиквам с някои неща, опитвам се да се приспособя към стила в новия отбор и новия начин на игра, но всичко върви добре. Доволен съм към момента. Нивото е много високо всеки ден на тренировките и на мачовете. Но е забавно да сме всички играчи и да работим здраво всеки ден. В момента сме в добра позиция. Просто трябва да продължим да играем добре и да се опитваме да вкарваме повече голове, за да имаме добра голова разлика. Трябва да продължим по този начин", завърши Гитънс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages