Ръсел смята, че пропускането на първата тренировка ще му даде предимство в Мексико

Джордж Ръсел ще бъде един от деветимата титулярни пилоти, които ще пропуснат предстоящата по-късно тази вечер първа свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити във Формула 1.

Общо деветима новобранци ще карат в първата тренировка в Мексико

Мястото на британеца в състава на Мерцедес ще бъде заето от датчанина Фредерик Вести, който ще партнира на Андреа Кими Антонели в първите 60 минути за подготовка на „Ерманос Родригес“. А пред медиите преди началото на уикенда Ръсел коментира, че пропускането на първата тренировка всъщност може да му даде предимство, което той да използва до края на уикенда.

„Мисля, че може да има аргумент, че всъщност ще спечеля от това, ако трябва да съм честен. Защото пистата тук винаги е много мръсна в началото на тренировките и времената са с приблизително четири секунди по-бавни от тези в квалификацията.



„Така че аз ще мога да започна втората тренировка с чисто съзнание, без да имам опит от пистата в лошо състояние. Тук се губи най-малко от пропускането на една сесия затова и почти всички отбори имат различен пилот за първата тренировка“, обясни Ръсел пред медиите на „Ерманос Родригес“ вчера.

