Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Общо деветима новобранци ще карат в първата тренировка в Мексико

Общо деветима новобранци ще карат в първата тренировка в Мексико

  • 23 окт 2025 | 10:36
  • 243
  • 0

Общо деветима новобранци ще участват в утрешната първа свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити във Формула 1. За някои от тях това ще бъде пълен дебют в официална сесия в световния шампионат, а други вече имат едно или повече участия в свободни тренировки.

Реално единственият тим, който ще разчита на своя титулярен състав в хода на целия уикенд в Мексико е Заубер. Швейцарския отбор е единственият, който вече изпълни своите ангажименти към младите и неопитни пилоти в хода на сезон 2025, което му позволява да разчита само на Габриел Бортолето и Нико Хюлкенберг до края на кампанията.

В същото време всички останали тимове трябва да използват новобранци в още една или две сесии. Според правилника на Формула 1 всеки отбор е задължен да използва млад и неопитен състезател (такъв с по-малко от три старта) в поне четири петъчни тренировки в хода на сезона, по две сесии с всяка от колите си.

Тренировките в Мексико и Абу Даби отново ще са пълни новобранци
Тренировките в Мексико и Абу Даби отново ще са пълни новобранци

Тук има една вратичка в правилника, свързана с дебютантите във Формула 1, които сами по себе си изпълняват това изискване още в началото на сезона. Именно поради тази причина Бортолето, Андреа Кими Антонели и Исак Хаджар изобщо не трябва да пропускат сесии през тази година, но ще трябва да го правят от началото на сезон 2026. Освен тях и Хюлкенберг сесии до края на настоящата кампания не трябва да пропускат още Шарл Леклер и Франко Колапинто.

Всички новобранци, които ще карат в първата тренировка в Мексико и чие място ще заемат те:

  • Алпин: Паул Арон (Пиер Гасли)

  • Астън Мартин: Джак Крауфорд (Фернандо Алонсо)

  • Макларън: Пато О'Уорд (Ландо Норис)

  • Мерцедес: Фредерик Вести (Джордж Ръсел)

  • Ред Бул: Арвид Линдблад (Макс Верстапен)

  • Рейсинг Булс: Аюму Иваса (Лиам Лоусън)

  • Уилямс: Люк Браунинг (Карлос Сайнц)

  • Ферари: Антонио Фуоко (Люис Хамилтън)

  • Хаас: Рио Хиракава (Оливър Беарман)

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 23 окт 2025 | 08:00
  • 2501
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 23 окт 2025 | 07:55
  • 792
  • 0
Алонсо залага на Верстапен в битката за титлата

Алонсо залага на Верстапен в битката за титлата

  • 22 окт 2025 | 21:55
  • 2644
  • 3
Хамилтън се цели във второто място при конструкторите

Хамилтън се цели във второто място при конструкторите

  • 22 окт 2025 | 21:21
  • 1825
  • 0
Норис: Побеждавам другите двама и животът пак ще е лесен

Норис: Побеждавам другите двама и животът пак ще е лесен

  • 22 окт 2025 | 21:12
  • 1545
  • 1
Еванс: Ожие е като ранен тигър и сега е най-опасен

Еванс: Ожие е като ранен тигър и сега е най-опасен

  • 22 окт 2025 | 15:59
  • 1130
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

  • 23 окт 2025 | 11:20
  • 325
  • 0
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 5372
  • 9
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 33998
  • 57
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 38618
  • 20
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 28997
  • 29
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 5979
  • 0