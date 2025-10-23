Общо деветима новобранци ще карат в първата тренировка в Мексико

Общо деветима новобранци ще участват в утрешната първа свободна тренировка преди Гран При на Мексико Сити във Формула 1. За някои от тях това ще бъде пълен дебют в официална сесия в световния шампионат, а други вече имат едно или повече участия в свободни тренировки.

Реално единственият тим, който ще разчита на своя титулярен състав в хода на целия уикенд в Мексико е Заубер. Швейцарския отбор е единственият, който вече изпълни своите ангажименти към младите и неопитни пилоти в хода на сезон 2025, което му позволява да разчита само на Габриел Бортолето и Нико Хюлкенберг до края на кампанията.

В същото време всички останали тимове трябва да използват новобранци в още една или две сесии. Според правилника на Формула 1 всеки отбор е задължен да използва млад и неопитен състезател (такъв с по-малко от три старта) в поне четири петъчни тренировки в хода на сезона, по две сесии с всяка от колите си.

Тренировките в Мексико и Абу Даби отново ще са пълни новобранци

Тук има една вратичка в правилника, свързана с дебютантите във Формула 1, които сами по себе си изпълняват това изискване още в началото на сезона. Именно поради тази причина Бортолето, Андреа Кими Антонели и Исак Хаджар изобщо не трябва да пропускат сесии през тази година, но ще трябва да го правят от началото на сезон 2026. Освен тях и Хюлкенберг сесии до края на настоящата кампания не трябва да пропускат още Шарл Леклер и Франко Колапинто.

Всички новобранци, които ще карат в първата тренировка в Мексико и чие място ще заемат те:

Алпин: Паул Арон (Пиер Гасли)

Астън Мартин: Джак Крауфорд (Фернандо Алонсо)

Макларън: Пато О'Уорд (Ландо Норис)

Мерцедес: Фредерик Вести (Джордж Ръсел)

Ред Бул: Арвид Линдблад (Макс Верстапен)

Рейсинг Булс: Аюму Иваса (Лиам Лоусън)

Уилямс: Люк Браунинг (Карлос Сайнц)

Ферари: Антонио Фуоко (Люис Хамилтън)

Хаас: Рио Хиракава (Оливър Беарман)

