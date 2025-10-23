Верстапен продължава атаката на титлата на най-успешната си писта

Предстоящата този уикенд Гран При на Мексико Сити ще предостави още една възможност на Макс Верстапен да продължи своята атака на световната титла във Формула 1 през 2025 година.

В последните седмици нидерландецът навлезе в много силна форма и само в последните четири кръга, в които имаше и един спринт, той стопи цели 64 точки от изоставането си спрямо лидера в генералното класиране Оскар Пиастри. Преди финалните пет състезателни уикенд за сезона, в които ще има два спринта, австралиецът е лидер с 346 пункта, неговият съотборник в Макларън Ландо Норис е втори с 332, а Верстапен е трети с 306.

Max Verstappen has entered the chat 😮‍💨📩#F1 pic.twitter.com/zLck0Y6q8E — Formula 1 (@F1) October 22, 2025

Притеснителното за дуото на Макларън е това, че в исторически план „Ерманос Родригес“ е най-успешната писта за Верстапен. Четирикратният световен шампион има общо пет победи на мексиканското трасе, които са спечелени в само девет старта. Неговият най-слаб резултат в Мексико е деветото място от 2015 година, когато той караше за Торо Росо.

„Ерманос Родригес“ не е единствената писта, на която Верстапен има пет победи. Нидерландецът има същият брой успехи и на „Ред Бул Ринг“ в Австрия, но те са постигнати в 13 старта, а не в девет, както е в Мексико. Това прави „Ерманос Родригес“ най-успешната писта в кариерата на Верстапен и той ще се опита да се възползва от това, за да продължи своята атака на световната титла.

Снимки: Gettyimages