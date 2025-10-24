Верстапен: Не е вярно, че съм губил интерес към Формула 1

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен отговори на коментара на моторспорт съветника на Ред Бул доктор Хелмут Марко, който австриецът направи в хода на уикенда за Гран При на САЩ миналата седмица.

В Остин доктор Марко изненадващо заяви, че по-рано през сезона Верстапен е започнал да губи интерес към Формула 1, защото колата на Ред Бул не е била конкурентна на тази на Макларън. Преди началото на Гран При на Мексико Сити обаче самият Верстапен контрира това твърдение на доктор Марко.

„Не, не е вярно – заяви категорично нидерландецът пред репортерите в Мексико. – По-приятно е да знаем, че ще можем да се борим за нещо, отколкото да сме наясно още преди уикенда, че нямаме шанс за нищо.



„Но за себе си аз знам, че всеки път, когато съм в колата, аз ще се опитам да извлека максимума от нея и да дам всичко от себе си. Така че, дори и да се боря за четвъртото или деветото място, аз винаги ще давам най-доброто от себе си. Ще съм доволен или не с определени резултати“, каза още Верстапен, който добави, че участията му в състезанията за издръжливост на „Нордшлайфе“ не са имали общо с по-слабите му резултати във Формула 1.



„Беше планирано отдавна аз да мога да правя и странични неща. Така че не е нещо, което изникна от нищото, защото тези неща трябва да се планират предварително, а си трябва и подготовка. Тази година имах възможност за първи път да се състезавам на „Нюрбургринг“ в истинския свят, но аз го правя от дълго време онлайн, дори и по време на уикендите във Формула 1. Така че нищо не се е променило от гледна точка професионалния му подход към състезателните уикенди“, обясни световният шампион.

