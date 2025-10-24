Популярни
Трибуна "Бесика": Всеки закупен шал ни доближава до заветната цел от 11 000 лева

  • 24 окт 2025 | 11:44
  • 336
  • 0
Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да отправят призив към "черно-бялата" общност. Конкретният повод за реакцията е днешното "железничарско" дерби срещу Локомотив (София), както и кампанията за набиране на средства за хореография в дербито на Пловдив, което е на 1 ноември.

"Петъчна железничарска битка в София!

Призоваваме всички черно-бели да подкрепят отбора в решителната битка преди дербито срещу столичния Локомотив!

Кампанията "С шал Трибуна Бесика“ продължава с пълна сила!

В деня на мача продажбата ще продължи.

Всеки закупен шал ни доближава до заветната цел от:

11 000 лв.

Цена: 20 лв.

Заедно към победата!".

