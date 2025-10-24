Трибуна "Бесика": Всеки закупен шал ни доближава до заветната цел от 11 000 лева

Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да отправят призив към "черно-бялата" общност. Конкретният повод за реакцията е днешното "железничарско" дерби срещу Локомотив (София), както и кампанията за набиране на средства за хореография в дербито на Пловдив, което е на 1 ноември.
"Петъчна железничарска битка в София!
Призоваваме всички черно-бели да подкрепят отбора в решителната битка преди дербито срещу столичния Локомотив!
Кампанията "С шал Трибуна Бесика“ продължава с пълна сила!
В деня на мача продажбата ще продължи.
Всеки закупен шал ни доближава до заветната цел от:
11 000 лв.
Цена: 20 лв.
Заедно към победата!".