Косич обяви групата си за "железничарското" дерби

  • 24 окт 2025 | 10:24
  • 243
  • 0
Косич обяви групата си за "железничарското" дерби

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Локомотив (София) в мач от 13-ия кръг на Първа лига. "Железничарското" дерби е днес от 20:00 часа на стадиона в столичния квартал в “Надежда".

Адриан Кова се завръща в групата след изтърпяно наказание. С контузии са Димитър Илиев и Калоян Костов, които се готвят по индивидуална програма.

От разширения състав отпадна нападателят Петър Андреев, който бе сред резервите за предишния мач срещу Ботев (Враца), но не бе пуснат в игра.

Ето всички футболисти, на които ще разчита днес наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Енцо Еспиноса, Ефе Али, Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Жулиен Лами, Каталин Иту, Крист Лонгвил, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа.

