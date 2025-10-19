Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Етър
  Иван Иванов: Този сезон ще има мачове, в които ще играем добре, но няма да има резултати

Иван Иванов: Този сезон ще има мачове, в които ще играем добре, но няма да има резултати

Иван Иванов: Този сезон ще има мачове, в които ще играем добре, но няма да има резултати

Иван Иванов говори след победата с 3:0 на родения от него отбор на Етър срещу тима на Беласица в срещата от 12-тия кръг на родната Втора лига.

“Ние не се заблуждаваме, опитвам се да предам на момчетата идея за по-офанзивен футбол и това крие доста рискове. Във фаза атака ще имаме малко пространства и технически трябва да бъдем добре. В някои мачове със сигурност ще изпитаме проблеми, като в Русе, където Дунав ни смачкаха физически. Това беше тест за футболистите да знаят какво ниво трябва да търсят. Днес нещата ни се получиха, но пак казвам – не се заблуждаваме. Искам всички да разберат, че този сезон ще има мачове, в които ще играем добре, но няма да има резултати, в други срещи ще има и резултати, в трети няма да сме добре спортно-технически. Просто сме в процес на обучение”, започна Иванов.

“Имахме и късмет, но търсехме този късмет, знаехме, че „Беласица“ няма да издържи физически, защото го поставихме под натиск с много спринтова работа. Винаги първите 15 минути на второто полувреме са много важни и се възползвахме този път. Момчетата тази година трябва индивидуално да израстват изключително много”, каза Иванов.

Сега бъдещето ще покаже дали великотърновци ще успеят окончателно да се отърсят от негативното начало на сезона и ще прогресират в следващите месеци в класирането или ще продължат да гравитират около борещите се оцеляване.

“Футболът е интересна игра и психологическият фактор е от голямо значение. Това са млади момчета, които имат нужда да работят психически, физически и технически, ако искат да израснат. Защото българският футбол се върти в един омагьосан кръг и ако не променим нещата, ще изгубим много години в опити да изкараме някое качествено поколение”, завърши Иванов.

