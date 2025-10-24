Популярни
Халф отпада от сметките на Станислав Генчев за мача с Локо (Пд)

  • 24 окт 2025 | 09:19
  • 132
  • 0

Атакуващият футболист на Локомотив (София) Октавио отпада от сметките на Станислав Генчев за днешния двубой с Локомотив (Пловдив). Бразилецът е контузен и през седмицата не е водил нормален тренировъчен режим, пише “Тема спорт”. Той се присъединява към Симеон Славчев и Доналдо Ачка, които са аут от доста време и не е ясно кога ще се завърнат в игра.

Гара "Надежда" приютява влаково дерби
Гара "Надежда" приютява влаково дерби

Очаква се наставникът на “червено-черните” да направи няколко промени по състава си. Една от тях може да е на вратарския пост, където Мартин Величков да се завърне под рамката за сметка на капитана Александър Любенов. Голям е шансът и Анте Аралица, и Спас Делев отново да си партнират в атака. По този начин новото попълнение Георги Минчев ще седне на пeйката.

