Генчев: Това не беше мач, който заслужавахме да загубим

Старши треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев говори след минималното поражение с 0:1 от ЦСКА 1948 в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига.

"Получихме гол в много неприятен момент, но това не беше мач, който заслужавахме да загубим. Във втори пореден мач пропускаме изключително чисти положения и с първата ситуация допускаме гол. За последните три мача имаме 15 шанса за гол, а сме реализирали само 1. Ако футболистите продължат да играят така, ще започнем да печелим.



Можем да говорим за слаба форма, ако не създаваме положения за гол, но аз съм сигурен, че това ще се превъзмогне, ако футболистите продължат да работят по този начин", заяви Генчев.