  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Карлос Сайнц: Наказанието ми показва пробойна в правилника

Карлос Сайнц: Наказанието ми показва пробойна в правилника

  • 24 окт 2025 | 09:11
Карлос Сайнц не е много доволен от факта, че ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка за неделната Гран При на Мексико Сити заради инцидента между него и Андреа Кими Антонели в Остин миналата неделя.

Двамата се докоснаха в 15-я завой още в началната фаза на състезанието на „Пистата на Америките“, което доведе до завъртане на италианеца и отпадането на испанския пилот на Уилямс. Впоследствие Сайнц беше наказан и с 10 секунди, но, тъй като отпадна от надпреварата в Тексас, неговата санкция се пренася за състезанието в Мексико, в което той ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка.

Преди началото на уикенда за Гран При на Мексико Сити испанецът говори пред медиите и обясни, че според него не е редно той да бъде наказван за нещо, което се е случило в предходно състезание. По думите на испанеца тази ситуация показва една „пробойна“ в правилата, която може би ще трябва да бъде затворена в бъдеще.

„Решението на стюардите да ме накажат за това състезание за нещо, което е станало в предходното състезание, аз го намирам за непропорционално на самия инцидент. Това показва една пробойна в правилата. Но каквото-такова, трябва да го приема. Разбира се, аз поемам моята част от отговорността за инцидента.

„Искаше ми се и двамата да бяхме продължили в състезанието. Но аз мисля, след като прегледах данните и всички кадри, че решението да ме накажат с пет места за това състезание е трудно за разбиране, трудно за приемане, но все тая“, каза Сайнц.

„Не мисля, че това е нещо, което да дискутираме по време на пилотския брифинг, защото това няма изведнъж да промени нещата. Според мен това е нещо, което по-скоро ще трябва да дискутираме в Катар, където ще имаме по-подробна дискусия относно правилата и насоките като цяло.

„Насоките не са хубави. Една насока може да ти помогне да видиш инцидент или да се опиташ да го оцениш, но насоката не е правила, а понякога те се прилагат като правила за неща, които се случват на пистата. Аз намирам това за интересно, защото според мен това не е точният начин да се преценява един инцидент“, добави още миналогодишният победител в Мексико.

