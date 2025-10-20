Сайнц с наказание за Гран При на Мексико Сити

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка за предстоящата в неделя Гран При на Мексико Сити във Формула 1.
Причината е наказанието, което испанецът получи за удара си с Андреа Кими Антонели по време на снощната Гран При на САЩ в Остин. Инцидентът настъпи в 15-я завой на „Пистата на Америките“, когато Сайнц пробва много късна атака от вътрешната страна, но Антонели не се отмести от идеалната линия и двамата се докоснаха.
След този контакт италианецът се завъртя и впоследствие продължи в състезанието след загуба на много време. За Сайнц пък надпреварата приключи заради и така той нямаше как да изтърпи 10-секундното наказание, което комисарите му наложиха. Поради тази причина то се пренася за следващото състезание, в което пилотът на Уилямс ще участва, когато той ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка.
Отделно Сайнц получи и две наказателни точки към своя лиценз, с което общият брой на наказателните точки, които испанецът има, стана четири. Според регламента всеки пилот, който събере 12 наказателни пункта в рамките на 12 месеца, автоматично получава забрана да участва в едно състезание.
