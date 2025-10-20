Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Сайнц с наказание за Гран При на Мексико Сити

Сайнц с наказание за Гран При на Мексико Сити

  • 20 окт 2025 | 10:09
  • 217
  • 0

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка за предстоящата в неделя Гран При на Мексико Сити във Формула 1.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Причината е наказанието, което испанецът получи за удара си с Андреа Кими Антонели по време на снощната Гран При на САЩ в Остин. Инцидентът настъпи в 15-я завой на „Пистата на Америките“, когато Сайнц пробва много късна атака от вътрешната страна, но Антонели не се отмести от идеалната линия и двамата се докоснаха.

След този контакт италианецът се завъртя и впоследствие продължи в състезанието след загуба на много време. За Сайнц пък надпреварата приключи заради и така той нямаше как да изтърпи 10-секундното наказание, което комисарите му наложиха. Поради тази причина то се пренася за следващото състезание, в което пилотът на Уилямс ще участва, когато той ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка.

Отделно Сайнц получи и две наказателни точки към своя лиценз, с което общият брой на наказателните точки, които испанецът има, стана четири. Според регламента всеки пилот, който събере 12 наказателни пункта в рамките на 12 месеца, автоматично получава забрана да участва в едно състезание.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън подобри нежелан рекорд във Ферари

Хамилтън подобри нежелан рекорд във Ферари

  • 20 окт 2025 | 01:00
  • 4505
  • 2
Стела: Без Леклер щяхме да се борим за победата

Стела: Без Леклер щяхме да се борим за победата

  • 20 окт 2025 | 00:46
  • 2816
  • 2
Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

Пиастри: През целия уикенд нямахме ритъм

  • 20 окт 2025 | 00:33
  • 1293
  • 0
Мекис: Свидетели сме на изключително представяне на Макс

Мекис: Свидетели сме на изключително представяне на Макс

  • 20 окт 2025 | 00:19
  • 1416
  • 0
Леклер: Бях притеснен да стартирам с меките сликове

Леклер: Бях притеснен да стартирам с меките сликове

  • 20 окт 2025 | 00:13
  • 1483
  • 1
Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място

Норис: Отне ми доста време да се преборя за второто място

  • 20 окт 2025 | 00:05
  • 1220
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

Асоциацията на футболистите подкрепи Светослав Вуцов и предложи помощ

  • 20 окт 2025 | 09:53
  • 3543
  • 3
Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 170616
  • 421
ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

ЦСКА 1948 превзе "Надежда" и диша във врата на "сините"

  • 19 окт 2025 | 21:50
  • 37938
  • 40
Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

Арда и Септември (Сф) в здрава битка за трите точки

  • 20 окт 2025 | 07:52
  • 2823
  • 2
Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

Берое и Монтана ще търсят връщане на победния път

  • 20 окт 2025 | 07:09
  • 2139
  • 1
Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

  • 19 окт 2025 | 23:45
  • 26832
  • 7