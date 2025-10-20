Сайнц с наказание за Гран При на Мексико Сити

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка за предстоящата в неделя Гран При на Мексико Сити във Формула 1.

Гран При на САЩ във Формула 1: Победа за Верстапен, Норис и Леклер на подиума

Причината е наказанието, което испанецът получи за удара си с Андреа Кими Антонели по време на снощната Гран При на САЩ в Остин. Инцидентът настъпи в 15-я завой на „Пистата на Америките“, когато Сайнц пробва много късна атака от вътрешната страна, но Антонели не се отмести от идеалната линия и двамата се докоснаха.

Carlos Sainz is OUT after making contact with Kimi Antonelli! 💥



Here's what happened... 👇#F1 #USGP pic.twitter.com/OIIUH031CO — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

След този контакт италианецът се завъртя и впоследствие продължи в състезанието след загуба на много време. За Сайнц пък надпреварата приключи заради и така той нямаше как да изтърпи 10-секундното наказание, което комисарите му наложиха. Поради тази причина то се пренася за следващото състезание, в което пилотът на Уилямс ще участва, когато той ще бъде преместен с пет места назад на стартовата решетка.

Carlos Sainz will face a five-place grid penalty at the Mexico City Grand Prix 🚨



The Williams driver was deemed at fault for a collision with Kimi Antonelli in Austin 👇#F1 #USGPhttps://t.co/1DiGCiwsdd — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Отделно Сайнц получи и две наказателни точки към своя лиценз, с което общият брой на наказателните точки, които испанецът има, стана четири. Според регламента всеки пилот, който събере 12 наказателни пункта в рамките на 12 месеца, автоматично получава забрана да участва в едно състезание.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages