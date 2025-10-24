Илиян Станчев: Дерби, излизаме да го спечелим

В неделя, Черноломец (Попово) играе в Търговище със СФК Светкавица 2014. Съседското дерби е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„В последния ни мач, постигнахме хубава победа над един от най-силните отбори в първенството. Има настроение в отбора. Продължаваме напред. Регионалното дерби винаги е мач с допълнителен заряд. Подготвяме са като за всяка друга среща. Спокойни сме. Уверени сме във възможностите си. Винаги играем за победа. Доста опитен отбор сме за да се притесняваме от съперниците. Никога не ги подценяваме“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.